Guvernul are o prognoza economica pentru finalul anului si pentru 2020 ''mult mai prudenta'' si ''mai realista'', sustine seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, dupa ce Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a revizuit in jos estimarile privind cresterea economica pe 2019. "Prognoza oficiala a Guvernului incepe sa fie realista dupa accidentele istorice legendare in care seful de la Comisia Nationala de Prognoza intreba ministrii de Finante 'Cat sa fie PIB-ul, domn' ministru?'. (...) Fostul presedinte al Comisiei Nationale de Prognoza Ion…