Stiri pe aceeasi tema

- Cu mainile bandajate și cu dureri greu de suportat, fara par in cap și cu cicatrici pe fața, Dana Roba a marturisit ca se simte neputincioasa. Vedeta a spus ca incearca cu toate puterile sa le arate copiilor sai ca este puternica, insa deseori se ascunde ca sa poata sa planga.Totodata, medicii i-au…

- Dana Roba a vorbit, marți seara, in exclusivitate la Romania Suverana, cum se simte acum, dupa ce in urma cu o luna a fost la un pas de moarte. Dana Roba și Daniel Balaciu sunt casatoriți de șapte ani și au impreuna doua fetițe. Acestea se aflau la bunici in momentul in care a fost mutilata cu ciocanul…

- Dana Roba a vorbit, marți seara, in exclusivitate la Romania Suverana, cum se simte acum, dupa ce in urma cu o șuna a fost la un pas de moarte. Dana Roba și Daniel Balaciu sunt casatoriți de șapte ani și au impreuna doua fetițe. Acestea se aflau la bunici in momentul in care a fost mutilata cu ciocanul…

- Dana Roba a facut confesiuni sfașietoare despre tot momentul in care a fost batuta cu bestialitate de soțul ei, Daniel Balaciu. Make-up artista urmeaza in perioada urmatoare sa fie supusa mai multor intervenții, dupa ce a fost mutilata și a suferit mai multe operații. Iata cele mai noi detalii despre…

- Cum arata Dana Roba in prezent, dupa ce a fost atacata cu ciocanul de catre propriul soț. Detalii tulburatoare despre gravitatea traumatismelor suferite de make-up artist. Sora acesteia a dezvaluit ca vedetei ii lipsesc mai multe componente ale feței.

- Cazul Danei Roba a infiorat o lume intreaga! Make-up artista a fost lovita in cap cu un ciocan de catre soțul ei, ranile fiind atat de grave incat aceasta a ajuns la spital in stare de inconștiența. Dezvaluiri cutremuratoare facute de sora victimei. Care este starea acesteia, in prezent. Detalii infioratoare…

- Noi informații cu privire la starea de sanatate a Danei Roba. In varsta de 31 de ani, make-up artistul vedetelor se lupta in prezent sa traiasca, fiind internata in spital, acolo unde a ajuns de urgența, dupa ce a fost mutilata cu un ciocan de propriul soț. Primele cuvinte rostite dupa ce s-a trezit…

- Dana Roba, fosta iubita a lui Nicolae Guța, a ajuns in coma la spital dupa ce soțul ar fi atacat-o cu un ciocan, transmite Observator. Anchetatorii vor ca barbatul sa fie cercetat pentru tentativa de omor, pe motiv ca și-a premeditat fapta.