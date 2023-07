Stiri pe aceeasi tema

- Cazul Danei Roba a șocat o lume intreaga, dar mai ales i-a uimit pe artiștii și pe vedetele din Romania. Printre aceștia se afla și Alina Marymar, care recent i-a transmis un mesaj emoționant make-up artistei. Iata ce mesaj a scris iubita lui Tzanca Uraganu pentru Dana Roba, pe pagina ei de Instagram!

- Dana Roba a trecut prin momente cumplite, asta dupa ce a fost mutilata de soț și a ajuns la spital in stare foarte grava. Acum, make-up artista face progrese, iar recent a postat un mesaj pe rețelele personale de socializare. Vedeta a explicat cum a premeditat Daniel Balaciu gestul pe care urma sa-l…

- Dana Roba a facut confesiuni sfașietoare despre tot momentul in care a fost batuta cu bestialitate de soțul ei, Daniel Balaciu. Make-up artista urmeaza in perioada urmatoare sa fie supusa mai multor intervenții, dupa ce a fost mutilata și a suferit mai multe operații. Iata cele mai noi detalii despre…

- Sarah Ferguson, ducesa de York, a fost supusa unei interventii chirurgicale dupa ce a fost diagnosticata cu cancer la san, potrivit unui purtator de cuvant, relateaza AP, citat de news.ro.Ducesa in varsta de 63 de ani a fost diagnosticata cu cancer de san in stadiu incipient in urma unei mamografii…

- Dana Roba trece prin clipe de coșmar. Vedeta a fost batuta fara mila de catre soțul ei pana a ajuns in coma. Starea makeup-artistului a fost atat de grava incat aceasta a ajuns pe masa de operație. Momentele de groaza prin care a trecut au avut loc la scurt timp dupa ce aceasta il anunațase […] The…

- Pe rețelele personale de socializare, Adriana Bahmuțeanu a transmis un mesaj tranșant! Vedeta a izbucnit, dupa ce Dana Roba a fost mutilata cu un ciocan de soțul ei și se afla in stare grava la ATI. Iata ce a postat aceasta pe pagina sa de Instagram!

- Ce inseamna Mommy Makeover, operațiile estetice la care apeleaza femeile care au nascut „Conceptul de Mommy Makeover se traduce printr-o serie de intervenții estetice menite sa readuca corpul unei femei la forma pe care acesta o avea inainte de sarcina. In general, se refera la o combinație de intervenții…

- Inspectorii de la Directia de Sanatate Publica au descins la un salon din Alba Iulia, dupa ce au vazut mai multe reclame pe retelele de socializare.Pe contul de Instagram al salonului au fost postate mai multe poze cu femeie care s-au lasat fotografiate inainte si dupa interventie. Asa au ajuns inspectorii…