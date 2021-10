Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul finanțelor, Dan Vilceanu, a declarat ca va propunere discutarea unui plafon pana la care sa fie perceputa contribuția pentru sanatate, susținand ca „e incorect” ca romanii care caștiga mai mult sa plateasca același procent din salariu ca aceia care au lefuri mai mici, ei beneficiind de aceleași…

- Ministrul demis al Finantelor, Dan Vilceanu, a vorbit despre situatia contributiei la sanatate. „E incorect ca cineva cu salariu mare sa plateasca 10%, iar altul cu salariu mic o suma mult mai mica, dar cu aceleasi servicii”, argumenteaza ministrul.

- “As vrea sa discutam la pachet, pentru ca aceste doua masuri – eliminarea exceptiilor si scaderea treptata a taxarii muncii – sunt doua masuri care nu pot sa se intample decat la pachet. Exista un principiu pe care noi ne-am dorit sa il vedem si in Romania – taxe mai mici pentru toata lumea, dar care…

- Cseke Attila, ministrul interimar de la Sanatate, a tras un semnal de alarma joi seara, in data de 8 octombrie. In opinia oficialului Guvernului, Romania se afla intr-o situație de „criza majora”, in contextului valului 4 de COVID. Astfel, Attila spera deja sa nu se ajunga la cel mai pesimist scenariu,…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca protestul anti-vaccin de sambata a fost unul „cinic”, susținand ca ceilalți romani(cei care nu au participat la protest) cheltuie mai mulți bani pentru ca unii sunt iresponsabili și ajung in spital. „Ne uitam acum și m-am uitat și la protestul de ieri, protest cinic,…

- Guvernul gandeste o scadere a taxarii muncii, atat pentru salarii mici, dar si in zona de venituri mari, tinta fiind pastrarea angajatilor in Romania si chiar readucerea in tara a romanilor plecati la munca in strainatate, scrie profit.ro, rezumand un interviu cu ministrul Finantelor, Dan Vilceanu.

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a depus un proiect de lege prin care coșul minim de consum pentru un trai decent devine elementul unic de fundamentare a salariului de baza minim pe tara garantat in plata. „Deși Institutul Național de Statistica nu a comunicat inca valoarea coșului minim de consum…

- Ocupațiile recomandate de Monica Tatoiu unor miniștri din actualul guvern.Florin Cițu, premier: "L-aș vedea facand paine". (F. Cițu a afirmat ca nu știe cat costa painea, pentru ca nu mananca - N.R.)Raluca Turcan, ministrul Muncii: "Cred ca ar fi o buna vanzatoare de genți, se pricepe la branduri, știe…