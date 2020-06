Stiri pe aceeasi tema

- Mezina fostului președinte Traian Basescu a avut parte ieri de o zi speciala in familie. Și asta pentru ca Elena Basescu sau Eba așa cum mai este numita in showbizzul autohton, și-a aniversat fiica, pe Anastasia, care pe 4 iunie a implinit doi anișori de viața. Se știe ca Elena Basescu are trei copii,…

- Indragitul solist de la trupa Spitalul de Urgența a avut parte de o izolare departe de capitala țarii, undeva la țara, unde s-a mutat cu toata familia. Dan Helciug nu a renunțat, insa, la muzica și nu numai ca facut live-uri din garajul de unde a locuit, dar impreuna cu toata familia a filmat un...…

- Parinții și copii se confrunta in ultimii 10 ani cu un eveniment despre care nu se știa ca poate avea un asemnea succes. Este vorba de “Gașca Zurli”, niște personaje care au prins viața datorita Mirelei Retegan care a lucrat la acest proiect de succes. Cum in curand trupa va implini 10 ani, femeia a...…

- Indragita solista și soțul ei, Lucian Mitrea, au parte azi, 7 mai, de o mare sarbatoare in familie și a ținut sa le spuna și prietenior lor de pe rețelele de socialzaire despre ce este vorba. Andreea Banica este fericta pentru ca are doi copii frumoși, iar fiica ei Sofia iși sarbatorește aztazi ziua…

- Unul dintre cele mai sudate cupluri din showbizz este cu siguranța cel format din Madalin Ionescu (49 de ani) și Cristina Șișcanu (35 de ani), care au fost și mai uniți de apariția fiicei lor, Petra. Micuța a venit in viața lor in urma cu trei ani, iar pe 29 aprilie, cei din familie au... Read More…

- In plina pandemie fermectoarea fosta prezentatoare de televiziune a avut parte de o super aniversare in familie. Pentru ca Adelina Ioana Pestrițu și-a sarbatorit cel mai bun prieten patruped, pe catelusul Nobby, pe care il are de foarte multa vreme. Zilele trecute fermecatoarea vedeta a publicat un…

- Ilinca, fiica Ramonei Prodea, soția lui Jorge, și-a aniversat zilele trecute majoratul intr-un mod inedit. Deși inițial tanara și familia ei trebuiau sa mearga intro excursie la Paris, la Eurodisney, iata ca acest lucru nu a mai fost posibil din cauza pandemiei de CoVid19. Așa ca intr-un final s-a luat…