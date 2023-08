Dan Diaconescu, liber in dosarul ”sex cu minore”! Tribunaul Constanța a decis in prima ședința ridicarea controlului judiciar sub care se afla fostul patron OTV. Trimis in judecata de procurori pentru relații sexuale cu un minor și folosire a prostituției infantile in forma continuata, judecatorii de la Tribunalul Constanța au stabilit ca nu este necesar ca Dan Diaconescu sa ramana sub control judiciar. Decizia judecatoriei poate fi constatata. ”In concret, in sarcina inculpatului s-au retinut urmatoarele: In jurul datei de 19.11.2020 si in jurul datei de 22.11.2020, D. C.-D. a intretinut raporturi…