- Zeci de mii de spectatori au cantat, alaturi de Holograf, sambata seara, in Piata Mare, melodia "Vine o zi", pe care trupa i-a dedicat-o lui Aurel "Lelut" Vasilescu, unul dintre membrii fondatori ai formatiei Compact, decedat recent.

- Aproximativ 100.000 de oameni au fost prezenti vineri, in prima zi a Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), la cel mai mare spectacol cu drone din Romania, un show prezentat in premiera nationala, in care vedete nu au fost doar aparatele de zbor care au „dansat” pe cer, la peste 100…

- NTT DATA Romania a inaugurat, vineri, 24 iunie, noul sediu din Sibiu, intr-o atmosfera artistica, prin care iși imbrațișeaza moștenirea japoneza. Evenimentul a avut loc odata cu deschiderea oficiala a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), in cadrul caruia compania nipona este partener…

- Da Cruz One Man Band, unica orchestra traditionala din Portugalia formata dintr-un singur muzician care canta la 17 instrumente, Flamenco Machine Project, London International Gospel Choir, Holograf, Cargo si Horia Brenciu fac parte, intre altii, din programul muzical al Festivalului International…

- Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu are loc intre 24 iunie și 3 iulie și este cea mai mare sarbatoare a artelor spectacolului! Pentru zece zile, orașul și imprejurimile sale vor fi gazda a peste 3500 de participanți din 75 de țari.

- Bursa de Spectacole de la Sibiu, singura structura de acest gen din Romania și una dintre cele mai valoroase din lume, se va desfașura in perioada 27-30 iunie 2022, in aceeași tripla dimensiune – fizica, hibrida și online, in cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Participanții prezenți…

- Dan Bittman, solistul trupei rock Holograf, s a nascut la 29 martie 1962, in Bucuresti.Prima aparitie pe scena a fost alaturi de formatia Blitz, in 1981, o trupa formata de liceeni, care erau colegi cu Dan, iar din trupa mai faceau parte Adrian Daminescu vioara electrica si Stefan Elefteriu compozitor.La…