- Editia din acest an a Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS) va aduce in Romania, in perioada 21-30 iunie, numeroase personalitatii mondiale ale artelor spectacolului, precum actorul John Malkovich, actrita Isabelle Adjani, Mikhail Baryshnikov si Jan Fabre, dar si pe Jon Fosse, unul…

- Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, il are invitat special la Concertul Extraordinar de Paște pe omul de cultura Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca”…

- Compania B. Dance vine in premiera in Romania, la cea de-a XXV-a editie a Intalnirilor JTI, cu spectacolul "Alice", in 20 si 21 iunie, de la ora 19.30, la Teatrul National Bucuresti si in 24 si 25 iunie, ora 20:00, la Centrul cultural Ion Besoiu, in cadrul Festivalului International de Teatru de la…

- Scena Digitala, platforma online de teatru, film, muzica și dans a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) vine cu o surpriza pentru public in luna martie. Iubitorii de teatru vor putea urmari online trei spectacole de excepție din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu: „Arta…

- Joi, 29.02.2024, ora 19.00, la Casa de Cultura a Studenților Alba Iulia, compania de teatru Skepsis va invita la spectacolul „Jubileul” – un spectacol realizat dupa una din piesele intr-un singur act semnate de A.P.Cehov. JUBILEUL este unul din cele mai indragite spectacole de comedie din repertoriul…

- Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, va decerna, la Berlin, in 28 februarie, distincția pentru Aleea Celebritaților artistei Sasha Waltz. Una dintre cele mai apreciate coregrafe, dansatoare…

- Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, a primit, la New York, cea mai inalta distincție a ISPA - International Society for the Performing Arts –