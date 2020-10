Dan Bittman își mai dă o șansă! După 30 de ani, a lansat iar o piesă în afara țării Este chiar grupul lui Ion ”Nuțu” Olteanu, chitaristul de legenda, membru de onoare al formațiilor Iris și Holograf, in care a cantat in anii ‘70 și ’80. Nuțu (62 ani) este profesor de chitara la o școala de muzica din Stockholm, are propriul studio de inregistrari, unde lucreaza cu mulți muzicieni, dar și cu proprii instrumentiști alaturi de care a inregistrat chiar și doua piese in limba romana. Noua melodie, la care și-a adus aportul Dan Bittman (”All we wanna do”), a fost deja lansata și este de gasit pe platforma Spotify. Prietenia dintre suedezul roman Nuțu Olteanu și Dan Bittman este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ”farsor” de la OTV pe care fosta primareasa a Capitalei l-a uns director de teatru și Georgiana s-au casatorit pe 6 noiembrie 2015 și impreuna au o fetița. Insa, in ciuda faptului ca mereu s-a descris familist convins, tatic dedicat și soț iubitor care adora sa-și rasfețe familia, se pare ca…

- De astazi a intrat in vigoare decizia privind carantina de 14 zile pentru persoanele care vin in Romania din tarile cu risc epidemiologic ridicat. Lista actualizata de Consiliul National pentru Situatii de Urgenta contine 49 de state, intre care Spania, Franta, Marea Britanie, Olanda, Belgia, Ungaria…

- Numarul cazurilor noi in ultimele 14 zile din Suedia este de 22,2 la 100.000 de locuitori, potrivit Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor. Prin comparație, au fost inregistrate 279 cazuri noi la suta de mii de locuitori in Spania, 158,5 in Franta, 118 in Republica Ceha, 77 in…

- "Pacientul inca este la terapie intensiva, in coma indusa. Nu exista riscuri vitale acute, iar eventualele efecte pe termen lung nu se cunosc inca", a comunicat Clinica Charite din Berlin, potrivit publicatiei Die Welt. Purtatorul de cuvant al lui Aleksei Navalnii a declarat, conform agentiei…

- Prejudiciile aduse economiei britanice cauzate de criza industriei naționale a turismului, urmare a restricțiilor legate de asa-zisa pandemie, s-ar putea ridica la 29 de miliarde de dolari pana la sfarșitul anului 2020, potrivit presei locale. Numarul de turiști veniți in Marea Britanie in 2020 a scazut…

- Grupul chinez Huawei, care se afla in centrul unui imens scandal dintre Washington și Beijing, susține ca anual 200 de milioane de euro intra in economia Romaniei datorita producatorului de echipamente de telecomunicații.Concomitent, Huawei ar contribui direct și indirect cu 2.200 de locuri de munca.…

- Numarul vizitatorilor internationali in Spania a scazut in iunie cu 98%, la 204.926, comparativ cu perioada similara din 2019, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INE), pe fondul efectelor pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit EFE si Reuters, informeaza AGERPRES…

- Spania a sustinut duminica faptul ca ramane o destinatie turistica sigura, in pofida cresterii semnificative a numarului cazurilor de infectare cu noul coronavirus care a determinat Marea Britanie sa restabileasca masura izolarii la domiciliu pentru persoanele revenite de pe teritoriul spaniol, in mare…