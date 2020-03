Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala dezbate, luni, sesizarea referitoare la un conflict juridic de natura constitutionala intre presedinte si Parlament privind desemnarea liderului PNL Ludovic Orban in functia de premier.Citește și: Traian Basescu: Coronavirusul va intra in Romania. Trebuie sa ne pregatim…

- Ziua și recordul pe piața valutara din Romania. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7789 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa marti. Dolarul american si pretul aurului continua ascensiunea si ating noi niveluri record, conform News.ro.In…

- Intr-un mesaj publicat pe Facebook, Dan Barna a precizat ca a discutat cu Ludovic Orban, dupa ce a fost nominalizat de presedinte pentru preluarea unui nou mandat. "I-am zis domnului Orban ca prioritatea noastra raman alegerile anticipate. Experiența ultimelor luni ne-a aratat ca majoritatea…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, si-a exprimat speranta ca nu exista intelegeri intre liberali si social-democrati, asa cum au aparut informatii in presa in ultimele zile, reamintind ca premierul Ludovic Orban a declarat in mod constant ca nu a procedat niciodata in acest fel.Dan…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Braila, ca nu crede ca vor avea loc alegeri anticipate in urmatoarea perioada, in primul rand pentru ca "nu exista o criza politica in Romania". "Vreau sa felicit decizia presedintelui Romaniei de a promulga…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Braila, ca actualul Guvern nu are performanta, iar pentru ca presedintele Klaus Iohannis sa "scape" de acesta, declanseaza alegerile anticipate. Ciolacu a spus insa ca astfel de alegeri nu vor avea loc deoarece in Romania nu exista…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Braila, ca PSD nu susține organizarea alegerilor anticipate. Presedintele interimar al PSD a a criticat intenția președintelui și a premierului de declanșare a anticipatelor. Ciolacu spune ca un astfel de demers „ar arunca Romania…

- Presedintele USR, Dan Barna, intr-un mesaj de urare postat pe Facebook spune, intre altele, ca 2020 va aduce din nou cetațenii la urne, iar ei au puterea sa decida. El crede ca e timpul ca partidele vechi sa fie inlaturate, facand loc unei alternative la ceea ce a fost pana acum. „La multi ani, Romania!…