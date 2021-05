Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a calificat atacurile care apar la nivel local intre partenerii de coalitie, drept "ghionturi comunicationale", aratandu-se optimist ca, pana in 2024, guvernarea va fi stabila.

- "Actuala coalitie este una stabila. Avem sedintele saptamanale de coalitie in fiecare luni dupa-amiaza, unde apar intr-adevar blocaje importante, stam de vorba si gasim solutii. Clar ca dialogul este singura optiune. Romania nu are alta alternativa in momentul de fata. E foarte clar ca sansa de a depasi…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la unele atacuri care apar la nivel local intre partenerii de coalitie, ca acestea sunt "ghionturi comunicationale", aratandu-se optimist ca, pana in 2024, guvernarea va fi una stabila. "Actuala coalitie este una stabila.…

- Liderul PNL, Alina Gorghiu, susține ca primarul USR de la Timișoara, Dominic Fritz, nu are nicio soluție pentru a rezolva problema Colterm și ca “este scandalos” ce se intampla. Colterm Timișoara a primit o amenda de 21 de milioane de euro pentru ca nu a cumparat certificatele anti-poluare pentru 2020.…

- Președintele Klaus Iohannis a refuzat sa comenteze contrele din coaliție din ultima saptamana, el preferand sa vorbeasca, miercuri, doar despre campania de vaccinare, pe care a catalogat-o ca fiind un succes. Despre declarațiile dure facute de unii dintre liderii USR-PLUS sau PNL la adresa partenerilor…

- Mai multe asociatii de elevi din tara protesteaza, vineri, fata de situatia actuala a educatiei din Romania si solicita guvernantilor inceperea noului an scolar la 1 septembrie si garantarea unui numar minim de zile de scoala. “Avand in vedere situatia actuala a educatiei din Romania, asociatiile reprezentative…

- Vicepremierul Dan Barna, șeful USR și al ministrului Justiției, Stelian Ion, a recunoscut, marți, ca acesta nu s-a consultat in coaliție cu privire la modificarile aduse in proiectul Legilor Justiției. Barna a incercat, insa, sa iși linișteasca partenerii din coaliție, spunand ca “Stelian Ion se va…

- Vicepremierul Dan Barna a anunțat joi ca a primit „o invitație” din partea DLAF pentru a furniza informații despre „activitatea antreprenoriala pe care a desfașurat-o inainte de a intra in politica”. “Am spus in numeroase interviuri ca sunt complet disponibil și vreau sa clarific orice chestiune legata…