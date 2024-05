Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți operatori economici din Targoviște, Gaești, Ludești și Hulubești au fost controlați la sange de polițiștii de la Investigarea Criminalitații Economice. In urma verificarilor efectuate, oamenii legii au aplicat 8 amenzi, in valoare de 64.000 de lei. Mai mult de atat, din cauza neregulilor grave…

- Garda de Mediu Arad a interzis activitatea a trei firme care nu aveau autorizatii si depozitau necorespunzator susbstante periculoase si a facut sesizare penala, dupa ce mai multe animale au fost gasite moarte pe un camp, potrivit news.ro. Garda de Mediu Arada anunta, marti, ca, dupa ce mai multe…

- Viceprimarul Daniela Onița-Ivașcu iși exprima preocuparea pentru lipsa locurilor de joaca pentru copii din Sighet Viceprimarul municipiului Sighetu Marmației, Daniela Onița-Ivașcu, a subliniat recent importanța asigurarii unor spații de joaca adecvate pentru copiii din comunitate. Intr-o declarație,…

- Comisarii ANPC au dispus oprirea temporara a prestarii serviciilor pentru 4 statii din reteaua locala a rușilor de la Lukoil. Comisarii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au identificat numeroase nereguli in urma controalelor desfașurate la stațiile de benzina din rețeaua Lukoil.…

- Constructorii care vor realiza cei zece kilometri lipsa din autostrada Lugoj – Deva au inceput amenajarea drumului tehnologic necesar pentru demararea șantierului de realizare a porțiunii care include și doua tuneluri. Acest drum, folosit și de Romsilva, care se ocupa cu defrișarea terenului, are lungimea…

- Postare Facebook/Garda Nationala de Mediu 23 februarie 2024: Garda Nationala de Mediu continua controalele inopinate din planul „Garda de Mediu, de azi și in județul tau!”, simultan in 3 judete. In aceasta saptamana, Garda Nationala de Mediu a desfașurat simultan, actiuni de control in 3 judete, respectiv…

- Pentru cresterea gradului de siguranta a cetatenilor, in perioada 28.12.2023 04.02.2024, inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si Bucuresti Ilfov au desfasurat actiuni de control inopinat la 1.821 operatori economici din categoriile comert, turism si alimentatie publica, potrivit unui comunicat…

- Munții de deșeuri i-a scos din sarite pe locatarii care se fac scandal ca nimeni nu mai curața ghenele pline de gunoaie. Mirosul a devenit insuportabil in ultimele zile, spun aceștia, iar mulți se tem ca ar putea deveni o problema serioasa de sanatate publica. Mai mult, și cei care locuiesc la case…