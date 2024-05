CFR Calatori a primit mai putine fonduri pentru anul 2024

CFR Calatori a primit in anul 2024 cu 47 mai putine fonduri fata de necesarul prevazut in buget, potrivit unui comunicat al CFR. Conform sursei citate, pentru anul 2024, cuantumul compensatiei alocate in suma de 1.110.726 mii lei reprezinta aproximativ 47 din necesarul fundamentat in suma… [citeste mai departe]