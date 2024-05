Patronii stației GPL din Crevedia care a explodat in 2023 acuza 3 pompieri pentru abuz de autoritate și neglijența. Cosmin Stinga și Ionuț Doldurea, patronii firmei Flagas SRL ce opereaza stația GPL din Crevedia explodata in 2023, au depus marți o plangere penala impotriva a 3 pompieri comandanți ai intervenției la incidentul tragic soldat cu […] The post Stinga și Doldurea, patronii GPL-ul care a bubuit la Crevedia, ii dau in judecata pe pompieri appeared first on Puterea.ro .