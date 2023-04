Stiri pe aceeasi tema

- Frigul și precipitațiile pun stapanire pe Romania. Furtuna Mathis care a maturat mare parte din Europa ajunge la noapte și in țara noastra. Meteorologii au emis deja avertizari de vreme rece, ninsori abundente și vant puternic. Meteorologii anunta ca, pana miercuri dimineata, vremea va fi deosebit de…

- Meteorologii anunta ca, pana miercuri dimineata, vremea va fi deosebit de rece, cu ploi in sudul, centrul si estul tarii, dar si lapovita si ninsoare, cu depunerea unui strat de zapada, in nordul si centrul Moldovei, Transilvania si Banat, zone care vor intra sub avertizare Cod galben. In Carpatii Meridionali…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN. Interval de valabilitate: 03 aprilie, ora 23.00-05 aprilie, ora 10.00. Fenomene vizate: cantitați insemnate de precipitații, ninsori și intensificari ale vantului, vreme deosebit de rece. Zone afectate: conform textului și harții. In intervalul mentionat,…

- Meteorologii ANM anunța ca, incepand din aceasta noapte, va intra in vigoare un cod galben de precipitații semnificative, ninsori, intensificari ale vantului și vreme deosebit de rece in mare parte a țarii. De asemenea, un cod portocaliu de ninsori abundente este anunțat pentru Carpații Meridionali…

- Ploi și ninsori in cea mai mare parte a Transilvaniei, in Banat, Maramureș, Crișana și local in jumatatea de nord a Moldovei. Meteorologii de la ANM mențin codul Galben pana in a doua parte a zilei, in care se vor inregistra depuneri de zapada, iar la munte, in Munții Apuseni, in nordul Carpaților…

- Meteorologii ANM au actualizat atenționarile de vreme severa imediata, incat, de duminica dimineața, jumatatea sud-vestica a județului Suceava, care cuprinde indeosebi zona de munte, este sub incidența codului portocaliu de ninsori abundente.In același timp, in cealalta jumatate a județului este ...

- Meteorologii au emis, azi, mai multe avertizari cod galben si portocaliu de ninsori si vant puternic pentru cea mai mare parte a tarii. O avertizare cod galben de viscol si ninsori moderate cantitativ la munte a fost emisa pentru intervalul 04 februarie, ora 11 – 05 februarie, ora 20 ”La munte va ninge…

- Meteorologii anunța ninsori și vant in zona de munte a județului Cluj. Specialiștii au emis o avertizare COD GALBEN. Avertizarea meteo Cod galben de vijelii este valabila in intervalul 16 ianuarie, ora 17:00 – 17 ianuarie, ora 22:00. In Carpații Meridionali și Occidentali și local in Banat, vantul va…