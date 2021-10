Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dacian Ciolos, spune ca, în opinia sa, desemnarea sa drept candidat pentru functia de premier de catre Klaus Iohannis este și un mesaj din partea președintelui catre PNL. Cu o zi înainte de discuțiile cu PNL și cu UDMR, cu care spera sa poate reface coaliția de guvernare, liderul…

- Premierul desemnat, Dacian Cioloș, a declarat marți ca spera sa refaca coaliția cu PNL și UDMR la negocierile de miercuri și ca președintele Klaus Iohannis ar fi dat „un semnal” Partidului Național Liberal cand a decis sa il nominalizeze pentru funcția de prim-ministru.

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, i-a transmis, marți, premierului desemnat, Dacian Cioloș, ca Partidul Social Democrat nu este „a doua opțiune” și a precizat ca nu iși dorește pentru Romania un nou „Guvern Zero”.„Il anunt pe domnul Dacian Ciolos ca PSD nu este a doua optiune. Este cel mai mare partid…

- "USR Plus are varianta reluarii discuțiilor cu PNL, daca vin cu o alta propunere decat Florin Cițu. Cealalta varianta este ramanerea in Opoziție, daca PNL are de gand sa faca o coaliție cu PSD, la fel cum au facut și pentru a amana pana la Sfantul Așteapta dezbarea moțiuniiAșteptam decizia PNL, mingea…

- Presedintele ales al USR PLUS, Dacian Ciolos, transmite ca luni va merge la Strasbourg si va discuta cu membrii Renew Europe despre alegerea unui noi lider al grupului din Parlamentul European. “Am anuntat asta inca din campanie. Mi-am informat deja colegii din grupul Renew ca renunt la pozitia de presedinte…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, susține ca atat el, cat și Dan Barna, au incercat sa il contacteze pe Klaus Iohannis, dar președintele i-a ignorat și nu a raspuns la niciun mesaj. ”Probabil ca era lucrul normal, pregatit dinainte. Asta noi am spus-o de fiecare data. Eu cred ca și președintele…

- Un incendiu puternic are loc, marți, la un depozit de materiale plastice, respectiv pet-uri, din Alba Iulia. Din cauza degajarii mari de fum, a fost transmis un mesaj Ro-Alert. Incendiul de la depozitul materiale plastice (pet-uri), din Alba Iulia, se manifesta cu degajari mari de fum.…

- Cosmin Mladin, liderul contrabandistilor de tigari din Arad, a fost prins de catre politistii Directiei de Investigatii Criminale din IGPR, urmand ca acesta sa fie inchis intr-un centru de retinere, a anuntat joi DIICOT. El a fost dat in urmarire nationala, luni, dupa ce a primit mandat…