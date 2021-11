Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș este dispus sa negocieze cu PNL și cu cei ce se opun „sinuciderii politice”: „Draga Rareș Bogdan, daca ai curaj cu adevarat, te așteptam la negocieri” Dacian Cioloș este dispus sa negocieze cu PNL și cu cei ce se opun „sinuciderii politice”: „Draga Rareș Bogdan, daca ai curaj cu adevarat,…

- Liderul USR, Dacian Ciolos, se amuza dupa ultimele declarații facute de Rareș Bogdan, in contextul ultimelor declarații facute de acesta. Totodata, el pare deschis sa le mai dea o șansa liberalilor. Mai exact, liderul USR spune ca intelege ”spaima uriasa a celor de la PNL”, dupa ce Rares Bogdan a cerut…

- „Ironia sortii este ca PNL va afla cum e sa fii forta reformatoare dintr-un guvern retrograd care are un sigur interes: sa faca bani pentru partid. Practic, PNL va avea in noul guvern rolul USR din guvernul precedent. PSD si UDMR vor face jocurile, vor bloca tot si vor imparti banii si functiile intre…

- „Ințeleg spaima uriașa a celor de la PNL acum, dupa ce au dat cheile de la casa PSD-ului. Obișnuiți cu proprietatea altora și cu traiul in case naționalizate, pesediștii nu pleaca cu una cu doua de la borcanul cu miere. Așa ca nu ma mira dorința lui Rareș Bogdan de a cere negocieri cu USR. Sa nu fiți…

- Potrivit unor surse politice, deși exista un consens neoficial asupra faptului ca PNL va avea premierul, liberalii nu doresc sa renunțe la unele ministere importante. PNL vrea cel puțin unul dintre ministerele avizatoare și unul de forța.UDMR vrea sa aiba in continuare Ministerul Dezvoltarii. Aceștia…

- Presedintele USR Plus, Dacian Ciolos, considera ca PNL, intr-o coalitie cu PSD si UDMR, se va fi in postura in care s-a aflat USR in precedentul guvern. “Ironia sortii este ca PNL va afla cum e sa fii forta reformatoare dintr-un guvern retrograd care are un sigur interes: sa faca bani pentru partid.…

- Președintele USR, Dacian Ciolos, a scris pe Facebook, vineri seara, ca formațiunea pe care o conduce este dispusa sa accepte negocierile cu PNL, insa doar cu „liberalii curajoși care se opun acestei sinucideri politice”.„Ințeleg spaima uriașa a celor de la PNL acum, dupa ce au dat cheile de la casa…

- Deputatul Ionuț Moșteanu, purtator de cuvant al USR scrie astazi, intr-o postare pe Facebook, ca președintele Klaus Iohannis i-a pacalit pe romanii ”carora le-a cerut votul ca sa «ii scape de PSD»”. Mesajul sau vine dupa ce șeful statului a spus despre cei de la USR ca sunt ”crizatori”, iar majoritatea…