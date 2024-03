Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins protocolul de constituire a Aliantei Dreapta Unita formata din USR, PMP si Forta Dreptei, a anuntat Catalin Drula. Presedintele USR a anuntat ca decizia BEC va fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie si a invitat oamenii la evenimentul de duminica din…

- AUR a anunțat miercuri, 6 martie, ca a sesizat Consiliul Concurentei pentru ceea ce acuza a fi „practicile neloiale facute de PNL si PSD in privinta alegerilor”. „Ciuca si Ciolacu vor monopol pe tara”, susțin cei de la AUR, intr-un comunicat transmis miercuri. Alianța pentru Unirea Romanilor anunța…

- "Urgenta este data de ordonanta lor, care astazi este supusa dezbaterii publice. Vom intra alaturi de colegi nostri, deputati si senatori, pentru a vedea daca ni se da dreptul la cuvant si daca ni se dau explicatii de ce am fost scosi in afara sectiilor de vot? De ce este implicat un serviciu secret…

- Fostul lider PSD a prezentat in exclusivitate la emisiunea Culisele Statului Paralel schema unei alianțe facute de Florian Coldea care ar urmari sa revina la conducerea Serviciului Roman de Informații. Mai mult, SIE și SRI ar urma sa fie grupate. Contactați de Realitatea PLUS, niciunul dintre cei menționați…

- Camera Consultanților Fiscali (CCF) a trimis o scrisoare catre Președintele Klaus Iohannis in care ii cere sa trimita la reexaminare un proiect de lege adoptat de Parlament fara consultare, deoarece are multe erori, este interpretabil, conține unele contradicții și are chiar probleme logice.

- Deputatul PSD Gheorghe Simon a declarat vineri, ca in perioada guvernarii Ciuca, oamenii PSD din Guvern au luat fata ministrilor liberali. El a precizat ca, asa cum afimase Mihai Tudose, astazi, daca vedem in strada fermieri si transportatori nemultumiti, PNL ii abandoneaza, parca nu sunt impreuna la…