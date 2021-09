Dacian Cioloș, după câștigarea primul tur al alegerilor din USR PLUS: „Jocul este deschis” Jocul este deschis, spune Dacian Cioloș, joi, dupa anunțarea rezultatelor primului tur al alegerilor interne din USR PLUS: „Pentru mine nu mai exista membri USR și membri PLUS”. „Jocul e deschis, din punctul meu de vedere. E un rezultat strans, dar dincolo de acest rezultat, ce mi se pare important și de remarcat este prezența […] Articolul Dacian Cioloș, dupa caștigarea primul tur al alegerilor din USR PLUS: „Jocul este deschis” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Suntem inca in campanie interna. Dupa acest prim tur, știți rezultatele. Jocul e deschis, orice se poate intampla. E un rezultat strans. Eu, personal, am fost placut surprins mobilizarea colegilor pentru a participa la vot.„Eu nu candidez pentru PLUS, eu am cautat sa fac proiecte pentru toți. Sper…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a facut, joi, primele declarații dupa ce a ciștigat primul tur al alegerilor interne din partid, in competiția cu Dan Barna și Irineu Darau. "Suntem inca in campanie interna. Dupa acest prim tur, știți rezultatele. Jocul e deschis, orice se poate intampla.…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, afirma ca pentru noul mandat în fruntea partidului si-a stabilit ca obiectiv câstigarea alegerilor din 2024. "Cred ca niciun candidat la functia de presedinte al Partidului National Liberal nu poate sa se prezinte în fata…

- Presedintele Partidului National Liberal a declarat, sambata, la Bistrița-Nasaud, ca pentru noul mandat in fruntea formațiunii politice și-a stabilit ca obiectiv castigarea alegerilor prezidențiale din 2024. „Cred ca niciun candidat la functia de presedinte al Partidului National Liberal nu…

- Consilierul local Raul Ambrus, președinte TNL, îl acuza pe președintele PNL Timișoara Alin Nica ca a scos 308 membri de pe convocatorul alegerilor de sâmbata, 31 iulie.”Astazi, am primit convocatorul pentru alegerile din 31 iulie și am constatat ca din 914 membri cu drept de…

- Victor Ponta a vorbit, duminic[ seara la RTV, și a atins mai multe teme actuale precum starea guvernarii, desființarea Secției Speciale sau demiterea ministrului de Finanțe. Acesta a criticat actuala Guvernare și a previzionat intre altele ca in 2024 urmare alegerilor ce vor avea loc PSD ar…

- Nelu Tataru, președintele organizației PNL Vaslui, a subliniat, in contextul alegerilor parțiale locale care au loc in Romania, ca acestea nu ii transforma pe candidați in invingatori, respectiv invinși. Liberalul a transmis, dupa ce a fost reconfirmat in funcția de conducere a filialei PNL Vaslui,…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, l-a felicitat pe deputatul Alexandru Muraru pentru ca a castigat alegerile pentru conducerea PNL Iasi. "Il felicit pe Alexandru Muraru pentru alegerea sa in fruntea PNL Iasi. Le-am spus astazi colegilor de la Iasi ca avem un mesaj puternic…