Dacian Ciolos dezvaluie strategia PSD pentru desfiintarea Pilonului II de pensii: Repartizeaza tensiunea in serii mici, pentru a nu rupe coarda

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, duminca seara, ca nu este de acord cu suspendarea platii contributiilor catre pensiile private (Pilonul II), precizand ca acest lucru nu se va transpune intr-o Ordonanta de Urgenta. "Este o solutie a Comisiei de Prognoza, nu s-a transpus…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, duminica seara, ca intotdeauna inflatia a fost stabilita de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), mai putin in acest an, cand fuge de aceasta responsabilitate, cazand in sarcina Guvernului. "Eu am spus-o cu foarte multe ocazii ca, in anul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca Pilonul II de pensii private nu va fi suspendat din luna iulie a acestui an, asa cum prevede proiectul de lege privind reglementarea pensiilor administrate privat publicataduminica pe site-ul Guvernului Romaniei. Vasilescu a precizat, la Antena…

- Consiliul Investitorilor Straini (FIC) este ingrijorata de posibilele masuri de politica publica privind sistemul de economisire pentru pensie prin cei trei piloni și de lipsa de transparența in care acestea sunt analizate și promovate, iar bunastarea viitoare a actualilor angajați nu trebuie periclitata…

- Castigul salarial mediu net a scazut in sanatate si asistenta sociala (-2,1%) comparativ cu luna precedenta, arata datele INS. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca scaderile salariale din domeniul sanatatii si asistentei sociale din luna februarie sunt normale, in conditiile…

- Fostul sef al Guvernului tehnocrat a anuntat, vineri, ca a depus la instanta documentatia necesara pentru infiintarea unui partid. Formatiunea politica, desprinsa din proiectul “Platforma Romania 100”, se va numi Miscarea Romania Impreuna (cu sigla RO+), iar Dacian Ciolos va fi presedinte fondator.…

- Contribuția la pilonul II de pensii a scazut. La finalul anului trecut, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, dadea asigurari ca nu se vor reduce contribuțiile la Pilonul II, deși scade procentul virat de stat de la 5,1% la 3,75%. „Contribuțiile la Pilonul II nu se reduc. Anul acesta (2017- n.r.)…