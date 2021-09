Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, joi la Ramnicu Valcea, ca rezultatul alegerilor interne pentru sefia USR PLUS unde candidatul Dacian Ciolos a obtinut scorul cel mai mare, reprezinta o penalizare pentru cei care au scos partidul de la guvernare. Seful Guvernului a adaugat ca nu se va ruga de reprezentantii…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș a spus joi, 23 septembrie, ca „este un exercițiu de democrație și implicare decent și onest”. Cioloș a caștigat primul tur al alegerilor partidului, la cateva procente in fața lui Dan Barna. Acesta din urma se declara optimist pentru turul doi:„USR PLUS este un…

- Rezultatele alegerilor interne pentru presedintia USR PLUS urmeaza sa fie anuntate joi, in jurul pranzului, la finalul procesului de vot desfasurat online, pe parcursul unei saptamani. Membrii USR PLUS aleg noul presedinte ale partidului rezultat in urma fuziunii dintre USR si PLUS. Rezultatul scrutinului…

- Aproximativ 50.000 de membri USR PLUS voteaza președintele formațiunii. Votul a inceput azi, 15 septembrie, se incheie pe data de 22 septembrie și se desfașoara online prin intermediul unei platforme securizate. In competiția interna s-au inscris trei candidați: Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Darau.…

- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos afirma ca USR PLUS nu a fost nici partidul lui Nicusor Dan, nici partidul lui Dan Barna, nici partidul lui Dacian Ciolos, adaugand ca formațiunea politica nu va avea niciodata un lider real. ”USR PLUS nu a fost nici partidul lui Nicusor Dan, nici partidul lui Dan…

- "Nu știu cat de mult ne putem baza pe sprijinul lui Klaus Iohannis in aceasta criza. (...) Președintele și prin Constituție ar trebui sa joace un rol de moderator, sa aduca la aceeași masa coaliția in cazul de fața și ma aștept ca presedintele sa joace acest rol. Nu sunt adeptul unei abordari agresive,…

- Senatorul USR Irineu Darau si-a anuntat, joi, candidatura la presedintia USR PLUS, mentionand ca este convins ca, daca Dan Barna va fi presedinte al formatiunii inca patru ani si virtual candidat la prezidentiale, sansele partidului pentru alegerile din 2024 sunt foarte putine. „Candidez pentru presedintia…