Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 12 ani din municipiul Sibiu, plecat de acasa de peste 24 de ore, este cautat de politisti. Mariano Hernandez Bangala a plecat de acasa marți, de la locuința sa din Sibiu, și nu s-a mai intors. Copilul are 1.50 de metri inalțime, 40 de kilograme, ochi caprui și par șaten, tuns scurt.…

- La data de 13 noiembrie 2023, in jurul orei 17.30 polițiștii din cadrul Secției 2 de Poliție Rurala Vințu de Jos au fost sesizați, de catre o femeie, in varsta de 51 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca a fost agresata. Din cercetari a rezultat ca, pe fondul consumului de alcool și al unor…

- Daca l-ai vazut pe baiatul din imaginea de mai jos, suna la 112! Oamenii legii au nevoie de ajutorul tau. Sabgo Doumbe Mani are 12 ani și a disparut in București. Minorul are cetațenie cameruneza.

- La data de 30 octombrie a.c., polițiștii din Cavnic au fost sesizați de catre mama unui minor de 14 ani, din Cavnic – *FELDMAN CRISTIAN ANGELO* – ca la data de 29 octombrie a.c., in jurul orei 20.00, acesta a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit. *SEMNALMENTE*: aproximativ 1,65 m inalțime,…

- Un tanar din Sibiu a sunat la poliție pentru a anunța ca tatal sau a murit in casa. Polițiștii au mers de urgența la locuința acestuia și au constatat ca intr-adevar un barbat in varsta de 50 de ani era mort in casa iar in locuința se mai afla și fiul sau in varsta de 25 de ani, cel care sunase la poliție.…

- Daca ai vazut-o pe fata din imagine, anunța autoritațile! Minora a disparut de acasa in cursul zilei de azi, din orașul Popești Leordeni, județul Ilfov. Oamenii legii au demarat verificarile pentru identificarea ei.

- Scene șocante in Galați! Un barbat in varsta de 78 de ani, din Galați, a fost impușcat de polițiștii pe care i-a atacat cu un cuțit și i-a amenințat cu moartea. Incidentul a avut loc seara trecuta.

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din Bihor, a fost reținut de oamenii legii pentru 24 de ore, dupa ce s-ar fi filmat in timp ce a lovit o pisica, iar apoi a urcat imaginile violente pe rețelele de socializare. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunii de schingiuirea animalelor.