- Florin Nița (35 de ani) este tot mai aproape de plecarea de la Sparta Praga. Formația ceha a plecat in cantonament in Spania, iar lui Florin Nița i s-a transmis ca nu intra in calculele antrenorului Brian Priske. Florin Nița, tot mai aproape sa plece de la Sparta Praga Presa din Cehia scrie ca Florin…

- Gianluca Vialli este un fotbalist de care fanii lui Dinamo iși aduc aminte ca a spulberat visul echipei lui Mircea Lucescu de a juca in semifinalele unei cupe europene. Italianul imbraca tricoul formației Sampdoria și a marcat la București un gol uriaș care a cantarit foarte mult in economia calificarii.…

- Dupa ce l-a dat pe Alexandru Ișfan la CSU Craiova, FC Argeș s-a mișcat rapid pe piața transferurilor. L-a adus pe Andrei Tircoveanu. Dupa ce l-a dat pe Alexandru Ișfan la CSU Craiova, FC Argeș s-a mișcat rapid pe piața transferurilor. L-a adus pe Andrei Tircoveanu. Formația antrenata de Marius Croitoru…

- FCU Craiova, locul 10 din Liga 1, s-a reunit azi, iar trupa lui Adrian Mititelu a bifat primul transfer al iernii: Matheus Mascarenhas. Fundașul stanga brazilian de 24 de ani a fost prezentat azi de clubul oltean și a semnat pana la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire pentru inca 2 ani. Transfer…

- FOSTUL JUCATOR AL PRO SPORT A MARCAT UN GOL SAPTAMANA TRECUTA PENTRU NOUA SA ECHIPA CARE ESTE PE PRIMUL LOC IN CAMPIONATUL REGIONAL U 17 ! FOCȘANEANUL CRISTIAN RAILEANU S-A TRANSFERAT, IN URMA CU DOUA LUNI, DE LA PRO SPORT FOCȘANI, IN OLANDA, LA VV GELDROP ! Pro Sport Focșani ii mulțumește din suflet…

- Daniel Birligea (22 de ani), atacantul lui CFR Cluj, a comentat meciul de Cupa cu Dumbravița, scor final 5-0, in care a reușit un hat-trick rapid, in doar 4 minute. Birligea, transferat de CFR Cluj in ianuarie, de la Teramo, din Italia, a fost introdus pe teren in minutul 61, iar intre minutele 87 și…

- Formația spaniola FC Barcelona a invins sambata, pe teren propriu, echipa Almeria, scor 2-0, in etapa a 13-a din La Liga. A fost meciul de retragere pentru internationalul spaniol Gerard Pique, anunța news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dupa UTA - FCSB 2-2 in Cupa Romaniei, Basarab Panduru a sancționat comportamentul lui Alexandru Benga, stoperul aradenilor care a riscat o eliminare in confruntarea din grupa D. In minutul 80, Benga l-a lovit in fața pe Dumiter și a vazut cartonașul galben. Panduru l-a taxat pe fundașul central in varsta…