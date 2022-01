DA și NU în cazul a două noi pastile antivirale pentru tratamentul Covid Este vorba de doua antivirale Covid-19: Paxlovid de la Pfizer și molnupiravir de la Merck. Ambele sunt potențial inovatoare și s-a demonstrat ca reduc spitalizarile sau decesele din cauza Covid-19 in cazul pacienților cu risc major. Dar aceste antivirale pot fi eficiente daca sunt administrate cat mai curand posibil, adica imediat dupa apariția simptomelor. Da Aceste antivirale nu sunt pentru toate persoanele testate pozitiv. Ele sunt destinate celor cu forme de Covid-19 cu forme ușoare sau moderate, predispuse sa faca forme grave. Este vorba de persoane in varsta, persoane cu alte patologii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

