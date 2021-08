Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 29 de persoane au murit in urma cutremurului produs sambata in Haiti, conform bilantului preliminar anuntat de Serviciul Protectiei Civile, informeaza Agentia France-Presse, conform Mediafax. "Exista morti, dar nu am inca un bilant foarte precis", a declarat Jerry Chandler, directorului…

- Zi neagra pentru pasagerii a doua trenuri care circulau in localitatea Domazlice din Cehia, in cursul acestei dimineți. Potrivit presei locale, unul dintre conductori nu a respectat culoarea roșie a semaforului, astfel ca impactul frontal a fost inevitabil. In ce direcții circulau trenurile Nimeni nu…

- UPDATE: Autoritațile au anunțat al optulea deces, al pasagerului de 15 ani, din microbuz. Poliția Rutiera Bacau a stabilit ca un conducator auto in varsta de 46 de ani din municipiul Bacau, ce conducea un microbuz Ford Tranzit din direcția de mers... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un autobuz plin cu migranți s-a rasturnat și a luat foc in estul Turciei. In urma accidentului, 12 oameni au murit și 26 au fost raniți. Migranții, majoritatea din Iran, Afganistan și Pakistan, trec in mod regulat granița in Turcia pe jos. The post Accident cumplit in Turcia: 12 morți și zeci de raniți…

- Un tanar a murit chiar de ziua lui, dupa ce s-a rasturnat cu mașina 150 de metri intr-o prapastie, in județul Cluj. Autoritațile au trebuit sa urce o panta abrupta, de 500 de metri, pentru a ajunge la locul accidentului, iar intervenția a vut loc in timpul nopții, in condiții meteo nefavorabile. Mașina…

- Astazi au avut loc percheziții de amploare la locuințele și firmele omului de afaceri Ioan Crișan, asasinat la Arad.Autoritațile incearca sa gaseasca legaturi intre omul de afaceri și posibile conflicte cu parteneri de afaceri sau de natura sentimentala. The post Descinderi de amploare la locuințele…

- Un accident tragic a avut loc joi (26 mai) seara pe Westautobahn (Austria), intre ieșirile spre localitațile Seewalchen am Attersee și St. Georgen im Attergau, la circa 30 de km de Salzburg. Bilanțul este de doi morți și 4 raniți grav, toți romani care circulau intr-un microbuz romanesc. Microbuzul…

- Numarul cazurilor noi de COVID la nivel global este in scadere pentru a treia saptamana consecutiv, deși cifrele raman in continuare mari, arata raportarile Organizației Mondiale a Sanatații ... The post A treia saptamana la rand de scadere a cazurilor de COVID la nivel global. OMS: Mai mulți morți…