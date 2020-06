Cutremur puternic de magnitudinea 6,4 în largul Molucelor, în estul Indoneziei Nicio alerta de tsunami nu a fost emisa dupa acest cutremur, al carui epicentru a fost localizat la aproximativ 135 de kilometri nord de orasul Tobelo, la o adancime de 106 kilometri. Cutremure mai de suprafata provoaca de obicei pagube mari. Seismul a fost resimtit in mai multe localitati din Moluce, potrivit agentiei indoneziene de geofizica, insa aceasta nu a semnalat imediat victime sau pagube. Indonezia, un arhipelag de 17.000 de insule si insulite, se afla pe Cen (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic, de magnitudinea 6,4, a avut loc joi in estul Indoneziei, in largul arhipelagului Molucelor, potrivit institutului american de geofizica USGS, fara sa se semnaleze pagube importante imediat, relateaza AFP, potrivit news.ro.Nicio alerta de tsunami nu a fost emisa dupa acest…

- Cutremurul s-a produs in IZU ISLANDS din Japonia. Acesta a avut o magnitudine de 5,1 grade pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 10 kilometri. Cutremurul din Japonia din 11 martie 2011 a fost cel mai puternic din istoria arhipelangului nipon. Acesta a avut o magnitudine de 9 grade…

- Cutremur cu magnitudinea 6.2 a fost inregistrat in centrul Marii Mediterane Un cutremur cu magnitudinea 6.2 a fost inregistrat, in centrul Marii Mediterane, 02.43 Ora Romaniei, la zece kilometri adancime. Seismul a avut loc la coordonatele 35.02 N ; 20.23 E. Epicentrul a fost localizat la 453 km SV…

- Seismul a avut loc la o adancime de 127 de kilometri in apropierea urmatoarelor orasi: 76 km nord-est de Ploiesti, 78 km est de Brasov, 112 km vest de Braila, 114 km vest de Galati, 121 km sud de Bacau si 124 km nord de Bucuresti.In luna aprilie, in Romania, au fost inregistrate 22 cutremure…

- Cutremur in Vrancea, in aceasta dimineata. Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 6:16, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, anunta Institutul National pentru Fizica a Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 70 de kilometri. Cutremurul a fost…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 6:16, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a avut loc la o adancime de 70 de kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,5 a zguduit o regiune din Idaho, in vestul SUA, a anuntat Institutului de Geofizica al Statelor Unite.Nicio informatie despre eventuale victime sau pagube materiale nu era disponibila imediat dupa seism, al carui epicentru a fost situat in mijlocul muntilor impaduriti,…

- ​Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 6,3 grade s-a produs în largul Indoneziei, anunta Institutul american de geofizica (USGS), potrivit Mediafax. Un seism cu magnitudinea preliminara de 6,3 grade a avut loc în largul Indoneziei, la adâncimea de doar 10,4 kilometri,…