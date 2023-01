Cutremur in Romania in prima zi a anului! In ce localitati s-a simtit

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de sambata, 17.12.2022, 07:42:58 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Buzau, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.4, la adancimea de 143.7 km.Seismul a avut intensitate III pe scara Mercalli.Mișcarea seismica cu epicentrul in Vrancea a afectat Bulgaria, Republica Moldova…

- In ziua de 12 Noiembrie 2022, la ora 06:05:21 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 113km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 64km E de Brasov, 90km N de Ploiesti, 102km S de Bacau, 129km V de Galati,…

- In ziua de 03.11.2022, 06:50:25 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.4, la adancimea de 148.8 km. Cutremurul s-a produs la 72km NE de Ploiesti, 73km E de Brasov, 117km V de Braila, 120km V de Galati, 122km N de Bucuresti, 123km S de…

- In ziua de 28 octombrie 2022, la ora 16:39:56 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 70km, a anunțat INCFDP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km S de Bacau, 92km E de Brasov, 105km…

- Doua cutremure au avut loc astazi, 9 octombrie 2022 in Zona Seismica Vrancea. Potrivit INFP, in ziua de 09 Octombrie 2022 la ora 02:01:03 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 82km.Cutremurul s a produs in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs, luni seara, in Zona Seismica Vrancea, in judetul Buzau. "In ziua de 03 octombrie 2022, la ora 18:44:12 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 126 km", anunta, luni seara,…