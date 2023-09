Cutremur în Maroc: numărul morților atinge cote înspăimântătoare Ministerul de Interne din Maroc a anuntat sambata seara ca 2.012 persoane au fost ucise si 2.059 ranite, dintre care 1.404 sunt in stare critica, in urma cutremurului care a lovit, vineri seara tarziu, zona Muntilor Atlas, relateaza Reuters, citat de news.ro. Cutremurul care s-a produs in jurul orei locale 23.00 a avut o magnitudine de moment de 6,8, dar s-a produs la o adancime de numai 18,5 kilometri, ceea ce a facut ca efectele sale sa fie mai severe si mai ample. Supravietuitorii isi petrec noaptea in aer liber in Muntii Atlas, dupa ce seismul a distrus case si sate intregi, avand… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic a lovit Marocul, ucigand cel puțin 296 de persoane. Seismul, care a avut o magnitudine de 6,8 pe scara Richter, s-a produs la aproximativ 70 de kilometri de Marrakech. Majoritatea deceselor au avut loc in zonele montane greu accesibile, unde multe cladiri sunt construite din materiale…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 37 ranite dupa ce o racheta rusa a lovit piata centrala din orasul ucrainean Cernihiv, din nordul tarii, a anuntat sambata Ministerul de Interne de la Kiev, transmite Reuters. Momentul atacului a fost surprins de o tanara care se filma cu telefonul.

- Supravietuitorii, trei barbati si o femeie originari din Coasta de Fildes si Guineea, au declarat ca au fost salvati de catre un cargou si transferati pe o nava a Pazei de Coasta italiene, relateaza BBC și News.ro.Forty-one migrants, including three children, have died in a shipwreck off the Italian…

- Rusoaicei Vera Zvonareva (locul 60 la dublu și 655 WTA la simplu) i s-a interzis accesul pe teritoriul Poloniei din motive de securitate de stat si siguranta publica, a anuntat, sambata, Ministerul polonez de Interne, conform Reuters.

- Marea Britanie a anunțat ca relaxeaza regulile de acordare a vizelor. Guvernul de la Londra a luat aceasta decizie pentru a atrage muncitori straini in constructii, potrivit Reuters.Marea Britanie sufera de o lipsa acuta de forta de munca in anumite sectoare economice, ceea ce inseamna ca angajatorii…

- Trupurile neinsufletite a opt persoane prinse intr-un tunel inundat de ploile abundente din Coreea de Sud au fost recuperate duminica. Informații au fost transmise de autoritati si presa locala. Bilantul mortilor provocate in tara de ploi torentiale din ultimele zile la 35, transmite Reuters conform…

- Un atac cu rachete rusești a ucis cel puțin patru oameni la Lvov joi, in cel mai mare atac asupra infrastructurii civile a orașului ucrainean, din vestul țarii, de la invazia pe scara larga a Rusiei, au declarat oficialii ucraineni, potrivit Reuters. Guvernatorul regional Maksym Kozytskiy a postat un…

- Ploile torențiale care au inceput in urma cu cateva zile au provocat inundații in Serbia și Bosnia. Vineri, autoritațile au declarat stare de urgența in mai multe zone, deoarece ploile vor continua in weekend.In Serbia, 1.300 de salvatori și 22 de ambarcațiuni participa la o misiune in zonele inundate.…