Cutremur de 7,1 grade într-o destinație exotică preferată de mulți români Insula indoneziana Bali a fost puternic zguduita de un cutremur de 7,1 grade. Hotelurile au evacuat clientii si personalul a monitorizat plajele de teama unui posibil tsunami. Cutremurul s-a produs la mare adancime, la aproximativ 515 kilometri, in mare, la nord-est de Bali, la ora locala 03:55 (19:55 GMT luni), potrivit institutului, care a exclus riscul producerii unui tsunami. Replicile au fost resimtite in Bali, precum si pe insulele din apropiere, Lombok si Sumbawa. Doua replici cu magnitudinea 5,4 si 5,6 au fost inregistrate de USGS. Indonezia se confrunta frecvent cu activitate seismica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

