Cutremur de 5 grade la ora 1:04 în zona seismică Vrancea - Galați Cutremur de 5 grade la ora 1:04 in zona seismica Vrancea - Galați Un cutremur cu magnitudinea 5, s-a produs în aceasta noapte, la ora 1:04, la o adâncime 23 de km, în zona seismica Vrancea - Galați, informeaza Institutul Național de Fizica Pamântului, care caracterizeaza aceasta mișcare telurica drept una semnificativa. Cel mai puternic seism din acest an din România, a avut magnitudinea de 5, 2 și s-a produs la 31 ianuarie.

