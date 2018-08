Stiri pe aceeasi tema

- Muntele Olimp este cel mai inalt munte din Grecia si totodata era considerat lacasul zeilor, in mitologia greaca. Cel mai inalt varf al muntelui, Mytikas, aflat la 2917 m, a fost atins in 1913 de Christos Kakalos, de pe langa Litochoro si de alpinistul elvetian Frederic Boissonas si Daniel Baud-Bovy.…

- Cel putin 10 oameni au murit si 33 au fost raniti duminica, in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4 care a lovit insula Lombok din Indonezia. Zeci de locuinte si alte cladiri au fost avariate.

- Un seism cu magnitudinea preliminara de 6 grade s-a produs vineri nopate in Oceanul Pacific, in largul coastelor de vest al statului mexican Jalisco, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,5, potrivit institutului american USGS, a zguduit luni dimineața Peloponezul, in extremitatea sudica a Greciei, fara a face victime, dupa cum arata primele constatari, scrie AFP.

- Un seism de magnitudine 5.4 a fost inregistrat pe 25.06.2018, la 08:14 ora Romaniei 08:14 ora locala , la 10 de kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a avut loc in sudul Greciei, la coordonatele 36.79 N ; 21.28 E, la 253 km de Atena pop: 730,000 , 126 km SV…

- Guvernele din zona euro au ajuns la un acord pentru reducerea datoriei Greciei, intr-un moment in care Atena se pregateste sa incheie in 20 august al treilea program de asistenta financiara, in valoare de 86 de miliarde de euro, informeaza publicatia...

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade s-a produs, marti, in judetul Buzau, la o adancime de 170 de kilometri. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca seismul a avut loc la ora 16.31.Potrivit INCDFP, un cutremul s-a produs, marti dupa-amiaza,…