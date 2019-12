Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au murit, printre care o fetita de 6 ani, in cutremurul produs duminica in insula Mindanao, din sudul arhipelagului Filipinelor, o regiune in care s-au produs numeroase seisme soldate cu victime in ultimele luni, relateaza EFE. Cutremurul a avut epicentrul la 56…

- In ziua de 18 Noiembrie 2019, s-a produs in MINDANAO, PHILIPPINES un cutremur cu magnitudinea mb 5.8, la adancimea de 20km, anunta INFP Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 85km NV de Magugpo, 88km SE de Cagayan de Oro, 92km SE de Iligan City, 101km NV de Davao, 106km NE…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si peste 300 au fost ranite in urma unui cutremur cu magnitudinea de 5,9 produs in noaptea de joi spre vineri in nord-vestul Iranului, a informat presa iraniana, relateaza dpa potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor aparute in mass-media, cel putin 400…

- Cel puțin șapte persoane au decedat, iar alte cateva zeci au fost ranite, in urma seismului cu magnitudinea de 6,6 grade care s-a produs marți pe insula Mindanao din sudul Filipinelor, informeaza postul Channel News Asia, potrivit Mediafax.Seismul s-a produs marți dimineața, avand epicentrul…

- In multe zone de pe insula Mindanao s-au inregistrat pene de curent, iar unele cladiri au suferit stricaciuni. Doi oameni au decedat, iar 18 raniti, in urma unui alunecari de teren in zona orasului Magsaysay din provincia Davao del Sur, a declarat un reprezentant al agentiei filipineze pentru situatii…

- Bilantul unui puternic seism produs in arhipelagul Moluce, in estul Indoneziei, a crescut la 23 de morti, de la 20 de decese anuntate anterior, a precizat vineri Agentia pentru gestionarea dezastrelor, 15.000 de persoane fiind evacuate in adaposturi, relateaza AFP. Seismul cu magnitudinea…

- Un puternic seism cu magnitudinea 6,5 a zguduit estul Indoneziei, lovind insulele indepartate Moluce, a anuntat Institutul american de geofizica USGS .Cutremurul, cu hipocentrul la circa 30 de kilometri adancime, s a produs la circa 37 de kilometri nord est de Ambon, in provincia Maluku, la 02.46 Ora…