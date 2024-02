Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur de 4,3 grade in Romania, luni dimineața. In ce zona s-a produs Un cutremur de intensitate medie s-a produs luni dimineata, la ora 11:01, in zona seismica Vrancea. Potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul a…

- S-a cutremurat pamantul in Romania, joi dimineața, 11 ianuarie. Potrivit informatiilor anunțate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul produs joi dimineata, la ora 04:49, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la adancimea de 81.8 kilometri.…

- Vineri dimineața, in Ajun de Boteaza, un cutremur s-a produs in țara noastra. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul care a avut loc la ora 05:40, ora Romaniei. Iata unde s-a produs și in ce orașe a fost resimțit!

- A fost cutremur, joi dimineața, 4 ianuarie, in Romania. Seismul s-a produs in zona Vrancea. Din primele informații transmise de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs in 4 ianuarie, la ora 05:40, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 77.3 kilometri.…

- Cu doar cateva minute in urma, un cutremur s-a produs in Romania! Seismul a avut loc astazi, pe data de 24 decembrie 2023. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul s-a produs la ora 08:06(ora locala a Romaniei), in Zona Seismica Vrancea.

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca vineri dupa-amiaza puțin dupa ora 15:20, in vestul Romaniei s-a produs un cutremur. Seismul a avut 3,4 grade. „In ziua de 15 decembrie 2023, 15:23:44 (ora Romaniei), s-a produs in Banat, Arad un cutremur slab cu magnitudinea…

- Un cutremur de 4,8 pe scara Richter s-a produs luni, la ora 00:05, la adancimea de 132,5 de kilometri. Seismul s-a simțit și in București. „In ziua de 04 Decembrie 2023 la ora 00:05:48 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea 4.8, la adancimea…

- Un cutremur s-a produs, joi dimineața, in Romania – mai precis in Oltenia. Din primele informații facute publice de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 04:33, in Oltenia, Gorj, la adancimea de 10.6 kilometri. Seismul a fost unul slab,…