- Curtea Suprema a Statelor Unite valideaza o initiativa a administratiei Trump care le permite angajatorilor sa refuze sa ofere asigurari de sanatate gratuite femeilor in vederea contraceptiei, asa cum prevede Affordable Care Act, reforma asigurarilor de sanatate a lui Barack Obama, mai cunoscuta sub…

- Administratia lui Donald Trump a depus recurs la Curtea Suprema a Statelor Unite in vederea obtinerii abrogarii Affordable Care Act (ACA), reforma sistemului de asigurari de sanatate adoptata in mandatul predecesorului sau, Barack Obama, cunoscuta sub numele de „Obamacare”, relateaza Reuters.

- O statuie a fostului președinte american Theodore „Teddy” Roosevelt va fi înlaturata din locația sa din centrul Manhattanului datorita unor opinii ale acestuia criticate ca fiind colonialiste și rasiste, relateaza AFP și BBC.Statuia din bronz a celui de-al 26-lea președinte…

- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat joi decizii ”oribile” si ”orientate politic” ale Curtii Supreme a Statelor Unite, care i-a aplicat doua lovituri in in cateva zile in dosare diferite, relateaza AFP. Prin hotararea cu privire la drepturile salariatilor gay si transgen si la statutul a…

- Curtea Suprema a SUA a validat joi programul „Dreamers”, de protectie a tinerilor imigranti ilegali aflați pe teritoriul Statelor Unite. Decizia justiției americane este o infrangere pentru presedintele Donald Trump, care dorea incetarea acestui program inceput de Barack Obama. Trump a calificat decizia…