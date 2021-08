Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Statelor Unite a respins marti cererea presedintelui Joe Biden de a anula o politica de imigrare pusa in aplicare de predecesorul sau, republicanul Donald Trump, care forta mii de solicitanti de azil sa ramana in Mexic in asteptarea audierilor in SUA, dand astfel o lovitura dura…

- Afganii care au lucrat pentru ambasada Statelor Unite din Kabul au început sa își piarda speranța ca vor fi evacuați din Afganistan dupa caderea țarii în mâinile talibanilor, potrivit unei telegrame a Departamentului de stat american obținuta de presa și citata de Business Insider.Scenele…

- Aliati europeni ai Statelor Unite pledeaza pentru reanalizarea functionarii Aliantei Nord-Atlantice dupa decizia "unilaterala" a presedintelui Joseph Biden privind retragerea din Afganistan, considerata un esec, conform cotidianului Financial Times. "Aliatii europeni sperasera ca alegerea…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat joi sa anuleze legislatia Obamacare care, introdusa de fostul presedinte Barack Obama, a adaugat milioane de americani la 'plasa de siguranta' a sistemului de sanatate al tarii, relateaza AFP și CNN, potrivit Agrepres.Decizia Curtii Supreme,…

- China intenționeaza sa introduca o noua lege pentru a-și proteja companiile de sancțiunile straine, a informat presa de stat luni, în timp ce Beijingul încearca sa faca fața presiunii crescânde din partea Statelor Unite, citeaza AFP.Parlamentul țarii a dezbatut un proiect de…