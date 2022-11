Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump a cerut luni Curtii Supreme a Statelor Unite sa blocheze ordinul unui judecator conform caruia fiscul (IRS) trebuie sa puna la dispozitia Comisiei pentru cai si mijloace Camerei Reprezentantilor declaratiile sale fiscale pe ani de zile, la sfarsitul acestei…

- Solicitarea de a amana executarea ordinului judiciar in asteptarea unui recurs planificat a venit in timp ce Trump a pierdut o tentativa de a anula ordinul la o curte federala de apel. ”Acest caz ridica intrebari importante cu privire la separarea puterilor, care va afecta fiecare viitor presedinte”,…

- Potrivit ANAF, conditiile ce trebuie indeplinite cumulativ de catre contribuabili la intocmirea listei sunt: a) sunt depuse, pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data intocmirii listei. ”Aceasta conditie…

- Alți trei candidați la un fotoliu in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), din cei 23 inscriși in concurs, au fost audiați de membrii comisiei pre-vetting. In cea de-a doua etapa de audieri, in fața comisiei a ajuns magistratul Vitalie Stratan de la Judecatoria Chișinau, sediul Centru, dar și judecatorii…

- Comisia speciala a Camerei Reprezentantilor care investigheaza violentele produse la sediul Congresului SUA pe 6 ianuarie 2021 a emis, vineri, o citatie prin care il invita pe fostul presedinte Donald Trump sa se prezinte la audieri pana pe 14 noiembrie, transmite Mediafax. The post Donald Trump, citat…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a respins joi un recurs introdus de Donald Trump, care ii solicitase sa intervina in dosarul documentelor ridicate in aceasta vara de la resedinta sa din Florida, informeaza AFP. Asa cum obisnuieste, Curtea Suprema, care a fost profund revizuita de fostul presedinte republican,…

- Comisia Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, care il ancheteaza pe fostul presedinte american Donald Trump cu privire la asaltul de la Capitoliu a votat pentru citarea lui Donald Trump, ceea ce inseamna ca va fi obligat legal sa depuna marturie in fața Congresului, scrie BBC. The post Asaltul…