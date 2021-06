Curtea Europeană de Conturi: UE nu are legi bune împotriva spălării banilor UE nu are o legislație buna împotriva spalarii banilor și aceasta activitate este lasata în principal eforturilor fiecarei țari. Acest lucru este menționat în concluziile unui raport al Curții de Conturi Europene (CCE), dat publicitații luni, relateaza Agenția bulgara BTA.



Se arata ca sute de miliarde de euro ar fi spalate probabil în UE, dar abordarea generala împotriva acestui fenomen și finanțarea terorismului este fragmentata și neconvenita. Motivul este legat de atribuțiile slabe ale instituțiilor europene, ceea ce duce la lipsa unei abordari consecvente… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a adoptat joi o rezolutie prin care da un ultimatum de doua saptamani Comisiei Europene sa isi indeplineasca obligatiile si sa puna la punct masurile prin care acordarea fondurilor UE e conditionata real de respectarea statului de drept. Rezolutia a fost adoptata cu 506 voturi pentru,…

- Peste o mie de persoane au fost arestate in timpul unei operațiuni impotriva unei rețele acuzate de „activitați frauduloase” in legatura cu criptomonede, a anunțat Ministerul Securitații Publice. Cele 1.100 de persoane arestate in toata țara sunt suspectate ca fac parte dintr-o „organizație criminala”…

- Un nou front s-a deschis împotriva agenției Frontex, deja vizata de acuzațiile de returnari ilegale ale migranților, Curtea de Conturi Europeana denunțând luni lipsa de eficacitate în lupta împotriva criminalitații transfrontaliere și a imigrației ilegale, potrivit AFP."Opinia…

- Autoritațile chineze au arestat șapte preoți și zece studenți dupa ce au afectuat un raid asupra unui seminar creștin improvizat. Conform International Christian Concern (ICC), organizație care monitorizeaza persecuțiile impotriva creștinilor, raidul poliției a avut loc pe 20 mai in provincia Hebei.…

- Comisia juridica a Senatului a dezbatut saptamana trecuta proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), un instrument creat de PSD in scopul subminarii independenței magistraților și instaurarea controlulului politic asupra justiției, fapt care…