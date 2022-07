Curtea de Conturi Europeană: Există riscul ca REPowerEU să nu se ridice la înălţimea ambiţiilor REPowerEU, planul UE de a reduce rapid dependenta de combustibilii fosili rusi, de a diversifica sursele de aprovizionare cu energie la nivelul UE si de a accelera tranzitia verde, se poate confrunta cu dificultati considerabile de ordin practic, avertizeaza Curtea de Conturi Europeana intr-un aviz publicat marti. Potrivit ECA, succesul planului REPowerEU va depinde in special de actiuni complementare de la toate nivelurile si de asigurarea unei finantari de aproximativ 200 de miliarde de euro. „Curtea considera ca exista un risc ca REPowerEU, in forma sa actuala, sa nu poata identifica si implementa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REPowerEU, planul UE de a reduce rapid dependenta de combustibilii fosili rusi, de a diversifica sursele de aprovizionare cu energie la nivelul UE si de a accelera tranzitia verde, se poate confrunta cu dificultati considerabile de ordin practic, avertizeaza Curtea de Conturi Europeana intr-un aviz…

- In conditiile in care UE se confrunta cu riscul unor intreruperi suplimentare ale livrarilor de gaze din Rusia, Comisia Europeana a propus miercuri un nou instrument legislativ, Planul european de reducere a cererii de gaze, care vizeaza diminuarea folosirii gazelor in Europa cu 15% pana in primavara…

- Comisia a publicat, cu cateva zile in urma, cea de a treia ediție a raportului anual privind statul de drept. Acesta conține recomandari specifice pentru Romania și celelalte state membre. Contextul in care este publicat raportul de anul acesta este marcat de invadarea Ucrainei de catre Rusia, ceea…

- Statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa se implice mai mult pentru eliminarea decalajului in materie de inovare din UE, rezulta dintr-un raport publicat miercuri de Curtea de Conturi Europeana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa se implice mai mult pentru eliminarea decalajului in materie de inovare din UE, rezulta dintr-un raport publicat miercuri de Curtea de Conturi Europeana. „Pentru a elimina decalajul in materie de cercetare si inovare care persista in UE si pentru a debloca…

- La o audiere in Comisia de Finante a Senatului, Yellen a respins afirmatiile republicanilor conform carora cea mai mare inflatie din ultimii 40 de ani a fost cauzata de legislatia privind cheltuielile pentru Covid-19 a presedintelui democrat Joe Biden, de anul trecut, in valoare de 1.900 miliarde de…

- Uniunea Europeana nu a atins obiectivul de a cheltui cel putin 20% din bugetul sau pentru perioada 2014-2020 pentru actiuni climatice, obiectiv pe care si l-a impus ea insasi, conform unui nou raport special publicat luni de Curtea de Conturi Europeana. Comisia Europeana anuntase ca UE a atins acest…