In luna iunie a.c., Curtea de Apel Cluj a emis o hotarare prin care a constatat nulitatea absoluta a inregistrarilor audio-video efectuate cu camerele video montate pe corpul denunțatorului in cadrul unui dosar. Hotararea a fost bazata pe mai multe considerente, care au avut in vedere aspecte legale și procedurale. Potrivit hotararii, in data de 07.11.2019( dosar ), procurorul de caz a emis o ordonanța prin care a atribuit calitatea de investigator sub identitate reala denunțatorului și l-a autorizat sa participe la comiterea unei fapte similare infracțiunii de dare de mita. Cu toate acestea,…