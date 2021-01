Stiri pe aceeasi tema

- Cursa Blue Air spre Madrid a fost amanata, din nou, pentru duminica la ora 15:00, in conditiile in care aeroportul din capitala Spaniei a ramas inchis din cauza conditiilor meteorologice, au anuntat reprezentantii operatorului aerian. Initial, zborul din Bucuresti spre Madrid trebuia sa aiba…

- Furtuna de zapada Filomena a facut ravagii in regiunea Madridului, unde mai multi oameni au fost blocati in masini pe timpul noptii, strazi sunt blocate si au cazut copaci. Aeroportul din Madrid este inchis, iar transportul feroviar a fost blocat. Potrivit El Pais, din cauza furtunii exista riscul ca…

- Cursa Blue Air care trebuia sa plece vineri seara din Bucuresti spre Madrid a fost amanata pentru sambata, la ora 20:30, aeroportul din capitala Spaniei fiind inchis din cauza conditiilor meteorologice, a declarat pentru AGERPRES Adela Catalina Bulic, PR manager Blue Air."Zborul nu va fi anulat. Acesta…

- Jose Luis Martinez-Almeida, primarul conservator al Madridului, semnaleaza ca un numar foarte mic de cazuri de Covid-19 se produc in restaurante si sustine deschiderea afacerilor in ciuda pandemiei, transmite Mediafax. Pentru primarul capitalei spaniole, mersul la restaurant nu presupune un risc mai…

- Spania intra iar in stare de urgența. Guvernul impune noi restricții valabile pana in mai 2021 Spania a revenit la starea de urgența din cauza exploziei de cazuri de Covid-19 in aceasta țara. Premierul spaniol a anunțat ca va cere aliaților parlamentari sa sprijine prelungirea starii de urgența timp…