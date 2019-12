Stiri pe aceeasi tema

- Leul se depreciaza in Ajunul Craciunului, euro se apropie din nou de 4,78 lei Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7794 lei/euro, in crestere cu 0,16% fata de valoarea atinsa marti. În 21 noiembrie, euro a atins 4.7808 lei, acesta fiind cel mai mare nivel…

- Lira sterlina a urcat de la 5.6840 lei la 5.6852 lei. Acesta este cel mai mare nivel din 23 iunie 2016, cand a fost 5.8884 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a stagnat la 4.3149 lei. Cursul francului elvetian a crescut de la 4.3590 lei la 4.3771…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7592 lei/euro, in crestere cu 0,08%, fata de valoarea atinsa vineri, cel mai mare nivel din luna mai pana in prezent. Totodata, si lira sterlina a urcat la cea mai mare valoare din luna mai pana in prezent. Vineri,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7550 lei/euro, in crestere cu 0,03%, fata de valoarea atinsa miercuri. Lira sterlina a continuat sa creasca si a atins cel mai ridicat nivel din luna mai pana in prezent, in contextul in care Marea Britanie si UE ar fi ajuns…

- Euro si dolarul au crescut, miercuri, in comparatie cu moneda nationala. Lira sterlina a continuat sa scada si continua sa fie la cel mai slab nivel din ultima luna. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7502 lei/unitate, mai mult cu 0,05% fata de ziua precedenta.…

- Euro si dolarul au crescut, joi, in comparatie cu moneda nationala. Francul elvetian se opreste din crestere, dupa ce miercuri a atins cel mai mare nivel din 27 ianuarie 2015. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7460 lei/unitate, mai mult cu 0,04% fata de ziua precedenta.…

- Euro si dolarul au scazut, miercuri, in comparatie cu moneda nationala. Insa francul elvetian continua sa creasca, atingand cel mai mare nivel din 27 ianuarie 2015. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7439 lei/unitate, mai putin cu 0,10% fata de ziua precedenta.…

- Euro a scazut spre 4,74 lei. Pretul aurului se apropie din nou de valoarea record Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7439 lei/euro, in scadere cu 0,10% fata de valoarea atinsa marti, de 4,7485 lei. Cursul francului elveţian a crescut de la 4,3634 lei…