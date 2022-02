"Spuneti Turkiye", repeta un anunt pe retelele sociale pentru a impune schimbarea numelui international al Turciei, care pana acum in limba engleza figura drept "Turkey". Noul nume in limba turca evita confuzii enervante, caci "turkey" in engleza mai inseamna si "curcan", aminteste EFE, potrivit AGERPRES.

