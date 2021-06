Stiri pe aceeasi tema

- Cupa Romaniei și Liga 2 vor putea fi urmarite in urmatoarele 3 sezoane pe canalele Look Sport și Digi Sport. EAD, compania care deține drepturile TV și comerciale pentru Liga 1, a semnat un contract cu FRF și pentru Liga 2 și Cupa Romaniei. Ințelegerea este valabila 3 sezoane, pana in anul 2024. Meciurile…

- Finala Cupei Romaniei, ediția 2020-2021, a fost decisa in reprizele de prelungire. Pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti, Universitatea Craiova a reușit sa intoarca rezultatul, s-a impus cu scorul de 3-2 (1-1, 1-1) și a caștigat din nou trofeul, dupa o pauza de trei ani. Au marcat: A. Ivan (min. 14),…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat vineri ca a fost prelungit pana sambata, 22 mai, ora 15:00, termenul pana la care pot fi incarcate documentele necesare accesului pe stadion la finala Cupei Romaniei,...

- Compania EAD a caștigat in exclusivitate drepturile pentru transmiterea urmatoarelor 5 sezoane de La Liga in Romania. Compania EAD, cea care deține drepturile comerciale și pentru televiziune ale competiției Liga 1, a achiziționat și urmatoarele 5 sezoane din La Liga. Au fost semnate contracte cu firmele…

- Jucatorii lui Dinamo erau ingrijorați ca bonusurile promise de fani aveau sa fie considerate avans din salarii și sa fie astfel inșelați, dar DDB le-a promis ca vor exista acte adiționale care sa clarifice plațile Dinamo joaca acasa cu Astra Giurgiu, de la ora 20:15, in returul semifinalei de Cupa Romaniei.…

- Astazi, la 11:00, Dinamo are o alta batalie in instanța cu Cortacero. Dinamoviștii spera ca o noua victorie l-ar sili pe spaniol sa cedeze pachetul majoritar de acțiuni. Dinamo joaca acasa cu Astra Giurgiu, de la ora 20:15, in returul semifinalei de Cupa Romaniei. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Dinamo joaca acasa cu Astra Giurgiu, de la ora 20:15, in returul semifinalei de Cupa Romaniei. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. In tur a fost 1-0 pentru giurgiuveniIn cealalta semifinala joaca maine, de la 20:30, Viitorul Pandurii și Craiova,…

- Dinamo incearca sa se intareasca pentru lupta din play-out și din Cupa Romaniei, dar se lovește de refuzul jucatorilor pe care ii oferteaza. CFR Cluj - Dinamo se joaca azi, de la ora 20:30 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport…