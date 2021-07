Federatia Romana de Oina va organiza, in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman si in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local ale Municipiului Ploiesti si C.S.M. Ploiesti, in data de 03 iulie 2021, la Ploiesti, Cupa Reginei si Cupa Regelui la oina. Competitiile vor incepe la ora 17.45 si se vor desfasura pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti. La eveniment vor participa membri ai Familiei Regale a Romaniei, avand in vedere faptul ca Federatia Romana de Oina isi desfasoara activitatea sub Inaltul Patronaj al Majestații Sale Margareta, Custodele Coroanei.…