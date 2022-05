Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmul dambovițean, George Dragoș Dedu, pe podium la competiția de ciclism “MARVIN 2K22” The post Jandarmul dambovițean, George Dragoș Dedu, pe podium la competiția de ciclism “MARVIN 2K22” first appeared on Partener TV .

- Ocupanta a locului 24 in ierarhia WTA, Sorana Cirstea a anunțat turneele la care va participa in sezonul de zgura. Sportiva noastra iși va face debutul la Istanbul (WTA 250), acolo unde este campioana en-titre. WTA Istanbul – Competiție de categorie WTA 250 care va avea loc in perioada 18-24 aprilie…

- Jandarmul George Dragoș Dedu, locul I la categoria master 2 amatori, la competiția de ciclism “ZIUA B 2022” The post Jandarmul George Dragoș Dedu, locul I la categoria master 2 amatori, la competiția de ciclism “ZIUA B 2022” first appeared on Partener TV .

- Construire piste de biciclete pe strada Tudor Vladimirescu (DJ 719) in satul Valea Voievozilor, comuna Razvad The post Construire piste de biciclete pe strada Tudor Vladimirescu (DJ 719) in satul Valea Voievozilor, comuna Razvad first appeared on Partener TV .

- Echipele feminine de handbal CSM Bucuresti si CS Rapid Bucuresti s-au impus fara probleme in partidele disputate in cadrul etapei a 18-a a Ligii Nationale. Campioana CSM Bucuresti a surclasat-o, in deplasare, scor 30-20, pe CSM Deva, in timp ce liderul CS Rapid a trecut la pas, pe teren propriu, de…

- Campioana olimpica la sabie Olga Kharlan, multipla campioana mondiala si europeana, a cerut ajutorul presedintelui Mihai Covaliu si a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman pentru evacuarea familiei sale din Ucraina, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- A inceput al cincilea an la rand de dominație in sprintul romanesc! Marina Baboi a cucerit, sambata seara, un nou titlu de campioana naționala la 60 de metri indoor, la etapa finala a Campionatului Național de seniori și tineret din Capitala. Și timpul Marinei a fost excelent, cea mai buna sprintera…

- Cercul de Cenaclu literar de la Palatul Copiilor Buzau anunța organizarea primei ediții a Concursului de scriere creativa „CreatiLand”. Competiția se adreseaza elevilor din ciclurile primar și gimnazial și presupune scrierea unei compuneri imaginative pornind de la un material video (disponibil aici)…