Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile caniculare creeaza probleme multor persoane, astfel ca voluntarii Filialei de Cruce Roșie Dambovița ofera ajutor la sediul Filialei din Targoviște, unde a fost deschis un punct de prim ajutor. Aici celor care au nevoie li se ofera apa rece și li se masoara tensiunea arteriala. Filiala…

- SITUAȚIE… Puțin dupa miezul nopții, județul Vaslui a fost maturat de o furtuna puternica care a lasat fara electricitate doua localitați (Dealu Mare și Trestiana – n.r.) fara curent electric. Vantul puternic a rupt liniile aeriene de 110 kw. Echipele de intervenție au intervenit pentru remedierea acetora.…

- FARA LEAC: Dovada coruptiei din cadrul PSD nu a contat pentru alegatorii vasluieni MANDRU CA SUNT VASLUIAN… Dupa ce presedintele Buzatu a fost arestat pentru luare de mita, organizatia condusa de acesta a castigat lejer cele mai importante primarii din judet. In aceste conditii, nu prea sunt sanse de…

- ALEGERI 2024… La 30 aprilie 2024, in Registrul electoral erau inscriși cu drept de vot 425.195 de cetațeni care domiciliaza in județul Vaslui, conform datelor Autoritații Electorale Permanente. Dintre aceștia, 31,2 % sunt din municipiul reședința de județ și 13% din municipiul Barlad. Din totalul cetațenilor…

- BLOCAJE… Semaforul instalat zilele trecute, pe podul de la intrarea in municipiul Vaslui dinspre Muntenii de Jos, a nemulțumit pe toata lumea: pe șoferi, pe cei care circula cu mijloacele de transport in comun, dar și pe vasluienii care desfașoara activitați economice in zona respectiva. Se lucreaza…

- PESEDERIZARE… Iata, in sfarșit un candidat care recunoaște ca iși face campanie electorala din bani publici. Mandru, ca de obicei, pentru fiecare manifestare, acțiune organizata in Vaslui de Primarie, Braniște a simțit nevoia sa și-o asmune politic. Acesta a postat pe Facebook comunicatul Primariei…

- ASPIRANTI… Zarurile au fost aruncate, iar in competitia electorala pentru functia de primar al municipiului Husi s-au inscris cinci candidati, asa ca localnicii, teoretic, au de unde alege, daca vor iesi la vot pe 9 iunie. Candidatura primarului in functie, Ioan Ciupilan (PSD), nu este una surprinzatoare,…

- LISTA… Incepand cu 1 ianuarie 2024, medicamentele expirate trebuie sa fie colectate in spitale, indiferent daca acestea sunt de stat sau private. Scopul acestei masuri este de a reduce sau chiar elimina poluarea apei si a solului cu substante provenite din industria farmaceutica. Pana la introducerea…