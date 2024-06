Stiri pe aceeasi tema

- S-A DECIS… Campioana Ligii 4 Vaslui, Comstar Vaslui, va infrunta echipa Șoimii Gura Humorului in barajul pentru promovarea in Liga 3. Barajul se va desfașura in dubla manșa, pe 16 iunie, turul, in deplasare, și 23 iunie, returul, la Vaslui. Șoimii Gura Humorului a caștigat Liga 4 Suceava și va juca…

- SUCCES… Rugby Club Barlad s-a impus cu 36-20 pe terenul celor de la Bucovina Suceava, in etapa a 9-a a Diviziei Naționale de Seniori, și incheie turul pe locul trei in clasament, cu 25 de puncte. RC Barlad și-a revenit dupa eșecul cu RC Gura Humorului (31-45). Trupa pregatita de Catalin Postolachi a…

- DECIZIE… Problemele de lot au adus Rapid Brodoc intr-o situație cu final trist! Echipa antrenata de Romica Dorin a inștiințat Federația Romana de Fotbal ca nu poate organiza meciul cu CSM Vaslui, din etapa a 9-a a play-out-ului Ligii 3. Sambata, de la ora 18:00, stadionul “Municipal” din Vaslui ar fi…

- DUEL… Prima etapa din returul play-off-ului Ligii 5 a mai limpezit lucrurile in privința luptei pentru promovarea in primul eșalon fotbalistic al județului. Hușana Huși este ca și promovata in Liga 4, Dodești și Ghergheleu se vor lupta pentru al doilea loc direct promovabil, in timp ce Tanacu, Stanilești…

- ADVERSAR… Comstar Vaslui a invins-o clar pe Flacara Muntenii de Sus (5-1) și poate fi campioana matematic duminica, 28 aprilie, daca va caștiga pe terenul celor de la Sporting Banca, in etapa a 18-a a Ligii 4. Campioana Vasluiului se va duela cu viitoarea caștigatoare a Ligii 4 Suceava, in barajul de…

- LUPTA… Batalie incinsa pentru calificarea in play-off-ul Ligii 5. In seria a 2-a, Unirea Dodești, Racova Pușcași, Olimpia Stanilești și Voința Perieni se lupta pentru ultimele doua locuri ramase disponibile. Racova Pușcași a obținut o victorie importanta in cursa pentru play-off-ul Ligii 5. Trupa…

- ȘANSE… CSM Vaslui a fost invinsa de Bucovina Radauți (0-2), insa pastreaza șanse reale de calificare in play-off-ul Ligii 3. Trupa antrenata de Adi Racovița și Gabriel Craciun are nevoie de victorie in duelul cu FC Bacau pentru a obține calificarea. Partida decisiva va vea loc sambata, de la ora 15:00,…