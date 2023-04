Stiri pe aceeasi tema

- Un TIR incarcat cu 23 de tone de deseuri aduse din Germania a fost oprit la intrarea in tara si intors la expeditor, dupa ce autoritatile romane au constatat ca incarcatura era complet diferita de ce scria in acte, respectiv in loc de plastic si cauciuc erau deseuri textile si metal. Fii la curent…

- Un turist american a ramas placut surprins in Romania și a apreciat ca hotelurile de aici ofera condiții bune pentru prețuri mult mai mici decat in țari precum Statele Unite, Franța sau Germania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Bilantul ploilor torentiale care au devastat zone costiere din statul Sao Paulo, situat in sud-estul Braziliei, a ajuns vineri la 54 de morti, conform cifrelor oficiale care indica o crestere comparativ cu cele 50 de decese raportate ziua anterioara, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- Germania s-a impus in proba masculina pe echipe, Super Team, duminica, in ultima competitie din cadrul Cupei Mondiale de sarituri cu schiurile de la Rasnov, in care Romania s-a clasat pe locul 10. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock a laudat sambata intentia Chinei de a prezenta o initiativa de pace pentru a se pune capat razboiului din Ucraina, dar a respins orice eventuala concesie teritoriala facuta Rusiei, relateaza DPA, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Real Madrid a invins simbata, la Rabat, scor 5-3, formatia saudita Al Hilal, in finala Cupei Mondiale a Cluburilor, cucerind astfel titlul pus in joc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Congresul din Peru a votat din nou impotriva organizarii de alegeri generale anticipate spre finalul acestui an, in ciuda protestelor antiguvernamentale care dureaza de saptamani si care au provocat moartea a aproape 50 de persoane, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In cursul unei vizite la Brasilia, care marcheaza o restabilire a relațiilor dintre Germania si Brazilia, cancelarul german Olaf Scholz a declarat luni ca este incantat de revenirea Braziliei pe scena mondiala, o data cu alegerea președintelui Luiz Inacio Lula da Silva, scrie Rador. Fii la…