Cupa Mondială 2022. Un fotbalist cu cetățenia română va juca la turneul final din Qatar Selecționerul Australiei, Graham Arnold, a anunțat lotul pentru Campionatul Mondial din Qatar. Printre fotbaliști se numara și un roman. Ajdin Hrustic (26 de ani) s-a nascut din mama romanca și tata bosniac. Fotbalistul mai deține cetațenia bosniaca, dar și cea australiana. Hrustic s-a transferat in septembrie de la Eintracht Frankfurt la Hellas Verona in Serie A. Mijlocașul se afla in lotul Australiei pentru Campionatul Mondial din Qatar (20 noiembrie – 18 decembrie 2022). Hrustic s-a nascut in Australia și chiar a fost decisiv pentru echipa naționala in drumul catre CM, marcand golul victoriei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

