- Pe langa cele doua spectacole de improvizație programate la Casa Maghiara de Ziua Mondiala a Teatrului, care se sarbatorește in fiecare an in data de 27 martie din dorința de a conștientiza valoarea și forța de comunicare a acestuia, teatrul maghiar „Csiky Gergely” din Timișoara va marca aceasta zi…

- Atat timp cat pasiunea si dragostea pentru fotbal raman la cote ridicate, sportul rege nu moare. La Buzias s-a disputat in aceste zile, un super-turneu dedicat micutilor sub 8 ani. Bucuria de a juca fotbal cu prietenii nu poate avea egal si de accea un astfel de turneu este intotdeauna o carte castigatoare.…

- CARAS-SEVERIN – Banii merg la firme din Timișoara, Cluj, Petroșani sau Hațeg, unele avand legaturi cu alte societați din Italia și Bulgaria! Doua noi contracte de modernizare a rețelelor de apa potabila și canalizare au fost semnate, la mijlocul acestei saptamani, de AquaCaraș, in baza carora banii…

- ”Pe datele statistice ale momentului, Romania este tara cu cea mai mare crestere economica dintre toate statele membre ale Uniunii Europene. Pentru a pastra trendul pozitiv, este nevoie sa accesam toti banii din PNRR, sa crestem absorbtia de fonduri europene si sa atragem cat mai multe investitii straine”,…

- O tanara din Rușețu trece de mai mult timp printr-o grea incercare, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer limfatic. Dupa un transplant de maduva efectuat la o clinica din Turcia, Daniela trebuie sa mai stea in spital o suta de zile pentru tratamentul post-operator, iar costurile sunt peste puterile…

- Este vorba despre bai care se dau de la stat pentru cumpararea de produse destinate ingrijirii nou-nascutului, precum scutece, imbracaminte pentru nou-nascut, articole sanitare.Sprijinul poate fi solicitat in cel mult trei luni de la nașterea copilului de catre mamele cu venituri mici sau chiar fara…

- Asociația Suceava, coordonata de profesoara Elena-Manuela David, de la Colegiul Național , are in plan sa incheie un acord de colaborare cu Spitalul Județean de Urgența , pentru a veni in sprijinul copiilor internați in Secția de Boli Infecțioase. Profesoara a declarat, la Radio Top: „Visam sa dam niște…